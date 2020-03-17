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T.C. Bilim Kurulu üyesi Prof Dr. Kara: Okulların kapalı kalma süresi uzayabilir

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T.C. Bilim Kurulu üyesi Prof Dr. Kara: Okulların kapalı kalma süresi uzayabilir
T.C. Bilim Kurulu üyesi Prof Dr. Kara: Okulların kapalı kalma süresi uzayabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Ülkemizde daha vaka görülecektir. Bugün sayı 47, belki bu 57, 67 de olabilir. Ama dikkat ettiğimiz müddetçe bizim eğrimiz çok küçük kalacak. Önümüzdeki 1,5-2 aylık periyodu da bu şekilde atlatabilirsek o zaman Türkiye bu salgını en başarılı yenen ülkelerden biri haline gelecek" dedi.

DHA'ya konuşan Prof. Dr. Kara, okulların kapalı kalma süresinin de durumun seyrine göre değişebileceğini söyledi ve ''Önümüzdeki günlerde ülkemizdeki durumun nasıl seyredeceğine, ülkemizde görebileceğimiz vakaların, içeriden yayılan vakalar mı, yoksa dışarıdan gelen vakalar mı olacağına bağlı olarak bu süre uzayabilir; ama kısalmasını beklemiyorum'' diye konuştu.

Kara, okulların kapalı kalmasının yayılmanın önlenmesinde büyük etken olduğunu ifade etti.

Kara,"Enfeksiyon görülmeye başladıktan sonra okulları kapatırsanız, enfeksiyondaki azalma en iyi ihtimalle yüzde 15'te kalıyor. Yani 100 vaka görecekseniz 85 görüyorsunuz. Ama enfeksiyon daha görülmeden okulları kapatabilirseniz, bu etki minimum yüzde 45 oluyor. Yani 100 vaka yerine en fazla 55 görüyorsunuz, hatta 40'a kadar düşüyor. ifadelerini kulandı.

'Aşı çalışmaları cok hızlansa bile Ocak ayına ancak yetişir'

Aşı çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Prof. Dr. Kara, "Bu aşıyı geliştirmiş olmamız, oluşacak antikorlar bizi koruyacaktır anlamına gelmiyor. Öncelikle bunun koruyup korumayacağının testlerinin yapılması lazım. İkinci basamakta bu uygulandığında güvenli mi, değil mi onun mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Üçüncü basamakta da bu güvenlik, sağlıklı gençlerde olabilir; ama acaba yaşlılarda nasıl, çocuklarda nasıl ayrıca onun test edilmesi lazım. Tüm bunların da önümüzdeki 1 yılda olmasını beklemiyorum. Çok hızlandırılsa bile önümüzdeki ocak ayına ancak yetişir" dedi.

Kara, "dengeli beslenme, iyi uyku ve düzenli egzersiz yapmanın bağışıklık sistemini zinde tuttuğunu, zinde bir bağışıkık sisteminin de vücudun virüs, bakteri enfeksiyonlarına ya da diğer enfeksiyonlara karşı cevap vermesinde avantaj sağladığını" kaydetti.

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