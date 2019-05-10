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T.C. Büyükelçisi Doğu Akdeniz Üniversitesini ziyaret etti

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Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Ali Murat BAŞÇERİ Doğu Akdeniz Üniversitesini ziyaret etti. Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam Türkiye Büyükelçisi Sayın Ali Murat BAŞÇERİ’yi makamında ağırladı.
T.C. Büyükelçisi Doğu Akdeniz Üniversitesini ziyaret etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Sayın Ali Murat BAŞÇERİ’yi burda görmek bizim için gurur kaynağı olduğunu ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkiye Büyükelçisi Sayın Ali Murat BAŞÇERİ’de Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin bizim için üzerinde titrediğimiz, imkanlarımızı seferber ettiğimiz üniversitelerden birisi, yaptığımız desteklerin meyvelerini görmekte bizi sevindiriyor ifadelerini kullandı. (MHA)

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