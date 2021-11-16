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T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim ihtiyacımız olan kuşak Z kuşağı, Y kuşağı değil, TEKNOFEST kuşağıdır

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da katıldığı festivalde konuştu. "Bizim ihtiyacımız olan kuşak Z kuşağı, Y kuşağı değil, TEKNOFEST kuşağıdır" diyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener ve Türkkan'ı hedef aldı.
T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim ihtiyacımız olan kuşak Z kuşağı, Y kuşağı değil, TEKNOFEST kuşağıdır

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde AKP belediyeler tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde konuştu.

 

2023 seçiminin kilidinin gençler olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ülkemizdeki tüm gençlerimizi hem eğlenebilecekleri hem öğrenebilecekleri bu festivale bekliyoruz" dedi. Erdoğan, "Biz gençleri harflerle, kuşaklarla bölmüyoruz, A'sından Z'sine hepsini de kucaklayacak eserlerle, hizmetlerle, çalışmalarla bütünleştiriyoruz. Bizim ihtiyacımız olan kuşak Z kuşağı, Y kuşağı değil, TEKNOFEST kuşağıdır. Bizim ihtiyacımız olan nesil Asım'ın neslidir. Bizim ihtiyacımız olan gençlik 'Kim var?' diye seslenince sağına soluna bakmadan 'Ben varım' cevabını veren bir gençliktir" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU, AKŞENER VE TÜRKKAN'I HEDEF ALDI

Konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Bingöl'de yaşanan "küfür" olayı üzerinden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ı hedef alan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Bir parti çıktı Türkiye'nin Irak ve Suriye'ye yönelik sınır ötesi harekatları için Meclis'te 'hayır' dedi. 'Evet' diyenleri ihanetle suçladı. Aynı parti Kandil'i yerle bir edeceğini, Suriye'de huzuru sağlayacağını iddia etti. Bay Kemal senden hiçbir şey olmaz. Sen 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda FETÖ'cülerin yönettiği tankların arasından nasıl kaçtıysan sen bugün de aynısın. 

- (Meral Akşener) Şehit yakınına söven densiz utanmaz arlanmaz milletvekiline sıkı sıkıya sarılarak gerçek yüzünü gösterdi. İYİ Parti'nin başındaki kadın nasıl küfrediyor? Söylemek istemezdim ama söyleyeceğim parlamento çatısı altında 'Yavşaklar' diyecek kadar ileri gidebilen bir kadın.

- Bunda ne edep ne adap var. Ne olacak? Başkanı bu şekilde küfrederse onun milletvekili ondan farklı olur mu? Sen bir kadınsın bir kadın nasıl oluyor da bu şekilde küfrediyor? Bunların suyu kaynadı. Bunların suyunu tam manasıyla kaynatmaya var mıyız? İnşallah Haziran 2023'te bu kazanı kaynatalım ve bunların işini bitirelim.

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