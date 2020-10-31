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T.C Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz

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Van'da konuşan Recep Tayyip Erdoğan, ülke olarak ekonomik kurtuluş savaşı verdiklerini söyledi.
T.C Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz

Van'da konuşan Recep Tayyip Erdoğan, ülke olarak ekonomik kurtuluş savaşı verdiklerini söyledi. Türkiye'nin yıllarca faiz, kur ve enflasyon üçgenine sıkıştırılmak istendiğini söyleyen Erdoğan, "Bunların bu oyunlarını birer birer bozuyoruz. Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satış başları:

  • Verdiğimiz savaş en az kapitülasyonların kaldırılması kadar öneme sahiptir. 2023 yılına kadar bu süreci tamamladığımızda, ekonomide bambaşka bir Türkiye'yi milletimize sunacağız. Bunun için milletimizden biraz daha sabır ve metanet bekliyorum.
  • Vesayeti milletimizle birlikte tavsiye ettik, darbecileri tepeledik, ülkemizin fiziki altyapısını 81 vilayetiyle baştan sonra milletimizle birlikte yeniledik.
  • Birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor. Biz birbirimizi para pul makam mevki için değil, sadece Allah için sevmenin bahtiyarlığına ereceğiz.
  • Bize düşen kendi davamıza sıkı sıkıya sarılmaktır. Asla provokasyonlara itibar etmeyeceğiz
  • Bir dinin peygamberi bir ülkenin yöneticisine sergilenen çirkinlikleri özgürlük kılıfı altında savunanlar demokrasi kavramına zarar veriyor. Avrupa değerleri diye çıkılan yolun diğer inançlar ve toplumların sembollerine karşı en bayağı hakaretlerin savunuculuğuna çıkması çok acı. Başta Fransa, kimi ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı Avrupa'yı defalarca felakete sürükleyen çarpık zihniyetin devam ettiğinin işaretidir.
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