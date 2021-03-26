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T.C Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.
T.C Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI

Temenni ederiz ki mayıs-haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin. Yaz mevsimine de huzurlu bir şekilde girmiş olalım. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz ve Çin'den aldığımız aşıların dışında, Çin Dışişleri Bakanı ile de bunları etraflıca görüştük. İlk anlaşmada 100 milyon faz aşıydı anlaşma bunun ilk etabı 50 milyon fazdı. Şu an bu 50 milyon henüz bize ulaşmadı. Şubat sonunda bize ulaşacaktı. Dün kendilerine bunu tekrar hatırlattım. Dedim ki, sizden süratle bekletiyoruz. Rusya ile olan görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya'dan da yine aynı şekilde aşı gelme itibarıyla bu bizi rahatlatacak. Aşıyı insanımız için en tesirli kaynak olarak görüyoruz. Yerli aşı çalışmalarımız devam ederken ilaç çalışmaları da devam ediyor.

GÜNEY KIBRIS'TA CAMİYE SALDIRI

Güney Kıbrıs bu tür şeyler orada yeni alıştığımız şeyler değil. Maalesef Rumlar bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar.

HARP OKULLARINDAKİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ VE İRTİCA TARTIŞMALARI

Muhalefetin bu tür eleştirilerine biz alışığız. İrticai faaliyet farklı bir olay ama terörle iltisaklı olan faaliyetler ayrı bir olay. Bu bir yasal düzenleme değil, yönetmelik. Bakanlıklarımız bunları zaman zaman, ülkemizin, ordumuzun huzuru için yaparlar. Bu da bu vesile ile atılmış bir adım.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN FESHİ KONUSU

Meclis'in alacağı bir karar falan değil. Muhalefet bu işleri bilmiyor. Bilse zaten böyle bir ifadeyi de yapmazlar. Burada Cumhurbaşkanlığı'nın adımı tamamen yasaldır. Bunlar birçok şeyleri karıştırıyorlar. Uluslararası anlaşmaların altında mıdır, üstünde midir, bunlar havayı bulandırmaktan başka bir şey değil. Biz bu kararımızı aldık, 3 ay sonra da bununla ilgili kararını onlar açıklayacaktır. Biz de buradan çıkmış olacağız. Bu bizimle alakalı değil.

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