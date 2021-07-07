T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kıbrıs ziyaretinde "yeni hükümet" de görüşülecek iddiası...
Gazeteci Levent Kutay, bugün Kıbrıspostasi.com internet haber sitesindeki #inbox isimli köşesinde önemli bir iddiada bulundu.
Kutay bugün adada olması beklenen Türkiye Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'ın ziyaretini değerlendiririken, ziyaretin gündeminde mali ve altyapı konuları olsa da esas konunun KKTC iç siyaseti olduğunu vurgulayarak, UBP-HP koalisyonunun gündeme gelebileceğini iddia etti.
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