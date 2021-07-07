  • BIST 1.387,250
  • Altın 503,49
  • Dolar 8,6700
  • Euro 10,2400
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kıbrıs ziyaretinde "yeni hükümet" de görüşülecek iddiası

» »
T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kıbrıs ziyaretinde "yeni hükümet" de görüşülecek iddiası
T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kıbrıs ziyaretinde "yeni hükümet" de görüşülecek iddiası

T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kıbrıs ziyaretinde "yeni hükümet" de görüşülecek  iddiası...

Gazeteci Levent Kutay, bugün Kıbrıspostasi.com internet haber sitesindeki #inbox isimli köşesinde önemli bir iddiada bulundu.

Kutay bugün adada olması beklenen Türkiye Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'ın ziyaretini değerlendiririken, ziyaretin gündeminde mali ve altyapı konuları olsa da esas konunun KKTC iç siyaseti olduğunu vurgulayarak, UBP-HP koalisyonunun gündeme gelebileceğini iddia etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zaroğlu’ndan Arıklı’ya: “YSK’nın adına konuşma cüretini nereden buluyorsun?”07 Temmuz 2021 Çarşamba 11:14
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın KKTC ziyareti programı açıklandı07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:54
  • Özyiğit: bu uygulama müdahale, baskı, tehdit ve anti-demokratik uygulamaların sürdüğünün en son kanıtı07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:53
  • Akansoy: Ali Bizden'i Türkiye'ye almayan zihniyet, Alaattin Çakıcı'yı KKTC'ye gönderiyor07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:44
  • “Kabul edilemez yolcular odasında kilit altında tutuldum”07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:36
  • Bakan Arıklı: Halkın daha fazla soyulmasına izin vermem07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:29
  • Oktay, iki günlük çalışma ziyareti için KKTC'ye geliyor, bir de düğüne katılacak!07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:20
  • ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'in Kamplarından Kurtulan Uygur Türkleri ile Bir Araya Geldi07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:07
  • Turizm Emekçileri Platformu: Felaket tellallığının kimseye faydası yoktur07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:55
  • Sol Hareket: Ali Bizden Yalnız Değildir07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti