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T.C. Cumhurbaşkanlığı seçimi...İlk gün, kim ne kadar imza topladı?

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T.C. Cumhurbaşkanlığı seçimi...İlk gün, kim ne kadar imza topladı?
T.C. Cumhurbaşkanlığı seçimi...İlk gün, kim ne kadar imza topladı?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin seçim takvimine göre, seçmen tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için imza verme işlemi başladı.

Habertürk'ün haberine göre ilk gün akşam saatleri itibarıyla

Meral Akşener 117 bin 702,

Temel Karamollaoğlu 36 bin 745,

Doğu Perinçek 13 bin 263,

Vecdet Öz ise 205 imza topladı.

Başvuru yapan adaylar için seçmen 4-9 Mayıs arasında imzasını bağlı bulunduğu ilçe seçim kurulunda verecek.

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