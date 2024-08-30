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T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'dan Kıbrıs Türkleri ve Batı Trakya Türk Azınlığına Destek Çağrısı

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T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'dan Kıbrıs Türkleri ve Batı Trakya Türk Azınlığına Destek Çağrısı
T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'dan Kıbrıs Türkleri ve Batı Trakya Türk Azınlığına Destek Çağrısı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Kıbrıs Türkleri ve Batı Trakya Türk Azınlığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Müslüman Kıbrıs Türk halkının uzun yıllardır karşılaştığı haksız ve insanlık dışı tecrit altında acı çekmeye devam ettiğini belirterek, Kıbrıs Türklerinin doğal haklarının yeniden teyit edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Müslüman kardeşleriyle doğrudan temas kurma çağrısında bulundu.

Yılmaz, “İİT, Batı Trakya Türk Azınlığı ve On iki Adalar’daki Türk Toplumu ile dayanışma göstermelidir” dedi. Bu açıklama, uluslararası alanda bu toplulukların haklarına sahip çıkılması gerektiğine dair güçlü bir mesaj niteliği taşıyor.

İİT Genel Kurulu’ndaki hitabında Filistin meselesi başta olmak üzere İslam alemini ilgilendiren ortak konulara değinen Yılmaz, katılımcıları 2025 yılında Türkiye’de düzenlenecek olan 51. Dışişleri Bakanları Konseyi’ne davet etti. Yılmaz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze ve diğer işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları ihlalleri ve katliamlarına karşı uluslararası toplumu sorumluluk almaya çağırdı. Ayrıca, Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılara karşı İslam coğrafyasının birlik ve dayanışma içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Yılmaz, ayrıca İİT Cammu-Keşmir Temas Grubu toplantısında Türkiye’nin Keşmir halkına verdiği desteği ve bölgede barış ile istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını vurguladı.

Toplantıda ayrıca, Türkiye’nin de üyesi olduğu “İİT Rohingyalılara Karşı İşlenen İnsan Hakları İhlallerinden Hesap Sorulmasına Dair Ad Hoc Bakanlar Komitesi Toplantısı” gerçekleştirildi.

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