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T.C. Dışişleri Bakanlığından İsrail'le diplomatik ilişki başlatmaya hazırlanan Kosova'ya çağrı

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T.C. Dışişleri Bakanlığından İsrail'le diplomatik ilişki başlatmaya hazırlanan Kosova'ya çağrı
T.C. Dışişleri Bakanlığından İsrail'le diplomatik ilişki başlatmaya hazırlanan Kosova'ya çağrı

Dışişleri Bakanlığından, Kosovalı yetkililerin Kudüs'te büyükelçilik açacağı haberlerine yönelik, böyle bir adımın Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne halel getireceği ve Kosova'nın başka devletlerce tanınmasına engel olabileceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Başbakan Avdullah Hoti ve Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla'nın sosyal medya paylaşımlarından, Kosova ile İsrail'in birbirlerini karşılıklı tanımalarına ilaveten Kosova'nın Kudüs'te Büyükelçilik açmasının da taahhüt edildiği anlaşılmaktadır. Uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecek böyle bir adımın Kosovalı yetkililerce düşünülmesi dahi hayal kırıklığı yaratmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kosova'yı ilk tanıyan ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin, bu ülkenin uluslararası alanda tanınmasına yönelik çabalara da öteden beri büyük destek verdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu sürecin uluslararası hukuk hilafına ve bilhassa toprakları işgal altında bulunan Filistin halkının acıları üzerine inşa edilmesini doğru bulmuyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasıyla çözülebileceğinin çeşitli BM kararlarıyla defalarca vurgulandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kosova liderliğine, söz konusu kararlara riayet ederek, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne halel getirecek ve gelecekte Kosova'nın başka devletlerce tanınmasına da engel olabilecek bu tür adımlardan kaçınması çağrısında bulunuyoruz."

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Beyaz Saray'da bir araya gelen Sırbistan ve Kosova liderlerinin ekonomik normalleşme konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamış ve Kosova'nın İsrail ile diplomatik ilişki kurmak üzere anlaştığını, Sırbistan'ın da İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurmuştu.

Trump, Twitter paylaşımında da "Orta Doğu'da barış için bir başka önemli gün: Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Kosova ile İsrail, ilişkilerini normalleştirme ve diplomatik ilişkiler kurma konusunda anlaştı. Çok iyi. Daha fazla İslam ve Arap ülkesi yakında bunu takip edecek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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