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T.C Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Koronavirüs'e yakalandı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandı. Üç gün önce belirti gösteren Erbaş’ın yapılan testi pozitif çıktı ve tedavi altına alındı. 
T.C Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Koronavirüs'e yakalandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandı. Üç gün önce belirti gösteren Erbaş’ın yapılan testi pozitif çıktı ve tedavi altına alındı. 

Sözcü gazetesinin haberine göre; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bitlis'te şehit olan 11 asker için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki camiinde yapılan cenaze törenine Covid-19 testi pozitif çıktığı için katılamadı.

Erbaş'a yakın bir isim, "Hocamız'ın durumu iyi. Testi pozitif çıktı ama herhangi bir semptomu yok. Evinde dinleniyor" dedi.

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