T.C. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş KKTC’deydi

Türkiye Emmiyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ın davetlisi olarak beraberindeki heyet ile KKTC’ye geldi.

Pollis Genel Müdürlüğü Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre Mehmet Aktaş’ın, Polis Genel Müdürlüğü’ne gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında var olan Güvenlik İşbirliği Protokolü çerçevesinde, iki ülke polis teşkilatları arasındaki polisiye konular ele alındı.

Aktaş ve Soyalan başkanlığında, iki ülke polis teşkilatı yetkililerinin de katılımı ile gerçekleşen toplantıda;suç ve suçlulara ilişkin operasyonel işbirliği konularının yanı sıra eğitim, teknik alt yapı ve araç gereç konuları görüşüldü.

Toplantıda iki ülke polis teşkilatı arasında, geçmişe dayanan işbirliğinin artarak devam edeceği vurgulandı.