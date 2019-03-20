T.C. Enerji Bakanı Dönmez: "Akdeniz'de uluslararası şirketlerle yeni işbirlikleri olabilir"

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, “Akdeniz'de uluslararası şirketlerle yeni işbirlikleri olabilir… Kıbrıs Rum Kesimi’nin adadaki yer altı zenginliğini kendi işlemesini doğru bulmadığımızı belirttik. Ortak herkesin kazanacağı model üzerinde anlaşma olur” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hem Akdeniz hem Karadeniz'de uluslararası şirketlerle yeni işbirliklerinin olabileceğini açıklayarak, “Yeni işbirliğine açığız” ifadelerini kullandı.

“KIBRIS RUM KESİMİ’NİN YER ALTI ZENGİNLİĞİNİ KENDİ İŞLEMESİNİ DOĞRU BULMUYORUZ”

Bakan Dönmez şöyle devam etti:

“Son teknolojiyi kullanıyoruz. Dünyada bu özelliklere sahip 16 gemi var. Servis şirketinden hizmet kiralayarak da yapabilirsiniz. Ama bizim agresif sondaj arama programımız olduğu için bu gemiyi kendi milli imkanlarımızla yapalım diye bu amaçla çalışmamız devam ediyor. Kıbrıs Rum Kesimi ve diğer komşu ülkelerin doğal gaz arama çalışmaları var. İsrail ve Mısır keşif yaptı. Bölgenin belli bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. İnşallah ilk denemelerde bu potansiyeli yakalamış oluruz. Öteden beri savunduğumuz Kıbrıs Rum Kesimi’nin adadaki yer altı zenginliğini kendi işlemesini doğru bulmadığımızı belirttik. Ortak herkesin kazanacağı model üzerinde anlaşma olur.”