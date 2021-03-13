T.C İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi vefat etti

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

İstanbul'da toprağa verilecek

Soylu'nun vefat eden annesi Servet Soylu'nun cenazesi, yarın Eyüpsultan Mezarlığı'nda defnedilecek.

Bir süredir İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi gören Servet Soylu, kalp yetmezliği nedeniyle 75 yaşında vefat etti.

Servet Soylu'nun cenazesinin yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

TBMM Başkanı Şentop: Mekanı cennet olsun

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabında yayımladığı mesajında, "İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun bir süredir tedavi gören muhterem valideleri Servet Soylu teyzemiz vefat etmiştir. Merhumeye Cenabıhak'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Süleyman Bey kardeşimize ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendinin Hakk'a yürüyen kıymetli validesi Servet Soylu Hanımefendiye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum." ifadelerini kullandı.

Soylu'ya başsağlığı mesajları

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda Servet Soylu'ya Allah'tan rahmet, Bakan Soylu'ya sabır temennisinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Servet Soylu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek "Merhumeye Allah'tan rahmet, Sayın Bakan'ımıza ve ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı Cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Servet Soylu'ya Allah'tan rahmet temennisinde bulunarak, "Bakan'ımıza ve kederli ailesine sabır dilerim. Mekanı cennet olsun." değerlendirmesini yaptı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Servet Soylu'ya Allah'tan rahmet dileyerek "Sayın Bakan'ımız ve ailesine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise mesajında, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun muhterem validelerine Mevla'mdan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Sayın Bakan'ımız ve ailesine sabırlar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu Hanımefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey'e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merhumeye Allah'tan rahmet, Soylu ailesine başsağlığı ve sabırlar diledi.

Siyasi parti liderlerinden taziye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun muhterem annesi Servet Soylu hanımefendinin vefatından duyduğum üzüntüyü ifade ediyor, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Servet Soylu'yu kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla aradı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Servet Soylu'ya Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, annesi vefat eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye dileklerini iletti.

Akşener, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu hanıma Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun kıymetli anneleri Servet Soylu hanımefendinin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhum annemize Allahtan rahmet, başta kıymetli Bakan'ımız olmak üzere tüm aile efradına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." paylaşımını yaptı.



DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da Soylu'nun annesine Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diledi.



Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da merhumeye Allah'tan rahmet, Soylu ailesine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Soylu'ya taziyelerini iletti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciün. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun Rahmet-i Rahman'a kavuşan kıymetli annesi Servet Soylu'ya Cenabıhak'tan rahmet, Sayın Bakan'ımıza, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." paylaşımında bulundu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da Süleyman Soylu'ya başsağlığı ve sabır diledi.

AK Parti'den başsağlığı mesajları

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş paylaşımında "Değerli kardeşim, İçişleri Bakanımız Soylu'nun kıymetli annesi Servet Soylu Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Servet Soylu'nun vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek "Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.

Altun ve Kalın başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İçişleri Bakanımız Sayın Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Servet teyzemize Allah'tan rahmet, başta Sayın Bakanımız olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Sayın İçişleri Bakanımızın dar-ı bekaya irtihal eden kıymetli valideleri Servet Soylu teyzemize Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Bakan'ımız ve ailesine Allah'tan sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.