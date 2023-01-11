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T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’ndan Rahvancıoğlu’nun Başvurusuna Red!

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T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’ndan Rahvancıoğlu’nun Başvurusuna Red!
T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’ndan Rahvancıoğlu’nun Başvurusuna Red!

T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’ndan Rahvancıoğlu’nun Başvurusuna Red!

T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Münür Rahvancıoğlu’nun Türkiye’ye girişte ön izne tabi olması kararını kendilerinin aldığını kabul etti ve kararın kaldırılması için yapılan başvuruyu reddetti!

Bilindiği gibi Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, 24 Eylül 2022 tarihinde Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirmek istemiş ancak Türkiye’ye girişi N82 koduyla engellenmişti.

Rahvancıoğlu bu kodun ne olduğunun, kimin tarafından konduğunun öğrenilmesi ve giriş yasağının kaldırılması için avukatı aracılığı ile karara itirazda bulunmuştu.

TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’ndan Genel Müdür Ramazan Seçilmiş imzasıyla verilen yanıtta;  “Adı geçen hakkında yapılan incelemede Başkanlığımızca 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 9’uncu maddesinin 7’ci fıkrası kapsamında istizan (ön izin) kararı alındığı tespit edilmiş olup kaldırılmasına ilişkin talebiniz olumsuz olarak değerlendirilmiştir” denildi.

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Yasa ile ilgili yapılan incelemede, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 9’uncu maddesinin 7’ci fıkrasının 6 Aralık 2019 tarihinde yasaya eklendiği görülürken, tam açılımı şu şekildedir:

“Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı sebebiyle Genel Müdürlükçe; idari para cezalan ve kamu alacakları sebebiyle ise valiliklerce yabancıların ülkeye kabulü ön izin şartına bağlanabilir.”

Genel Müdürlük tarafından verilen yanıtta Rahvancıoğlu’nun giriş yasağının Genel Müdürlükçe alındığı ifade edilmiş olduğundan; ilgili madde incelendiği zaman Rahvancıoğlu’nun Türkiye’ye N82 koduyla “Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı sebebiyle” alınmadığı anlaşılıyor.

Rahvancıoğlu’nun Türkiye’ye N82 koduyla giriş yasağıyla ilgili TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’na yapılan itiraza gelen cevap sonrası, giriş yasağıyla ilgili hukuk yolu açılmış oldu. Rahvancıoğlu’nun giriş yasağıyla ilgili, yasağın kaldırılması amacıyla Ankara’da dava dosyalanacağı açıklandı.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye’ye giriş engeliyle ilgili Halkevleri Hukuk Sekreteri Avukat Sercan Aran hukuk mücadelesini Rahvancıoğlu adına yürütmek üzere yetkilendirilmişti.

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