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T.C. İçişleri Bakanlığı, Yalova Belediye Başkanı Salman'ı görevden aldı!

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"Yolsuzluğu tespit eden Vefa Salman'dır; görevden alma Erdoğan'ın talimatı niteliğinde keyfi bir uygulamadır"
T.C. İçişleri Bakanlığı, Yalova Belediye Başkanı Salman'ı görevden aldı!

İçişleri Bakanlığı, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve şu an tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Salman ve Güleç için, "Anayasanın 127'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47' nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Yalova Belediyesi'nde zimmet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 13 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

DHA, soruşturma kapsamında dün 3 kişinin daha gözaltına alındığını duyurmuştu.

Vefa Salman, geçen yıl 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde CHP'den ikinci kez Yalova Belediye Başkanlığı'na seçilmişti.

 

"Yolsuzluğu tespit eden Vefa Salman'dır; görevden alma Erdoğan'ın talimatı niteliğinde keyfi bir uygulamadır"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda konuya ilişkin yaptığı konuşmasında "Yalova'yı seçimle alamayanların İçişleri Bakanlığı'nın vesayet yetkisini istismar ederek CHP'den almaya çalıştığı bir süreçle karşı karşıyayız. Yolsuzluğu yapan da, gizleyen de aynı niteliktedir" dedi.

Özel, Twitter hesabından söz konusu konuşmasını "Belediyede yolsuzluk olduğu tespitini yapan Belediye Başkanımız Vefa Salman'dır. Bugünkü görevden alma Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı niteliğinde keyfi bir uygulamadır! Tespit edilemeyen yolsuzluğu ihbar eden Belediye Başkanımızın görevden uzaklaştırılması kabul edilemez" notuyla paylaştı.

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