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T.C. İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker açıklaması

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İçişleri Bakanlığı, hakkında kırmızı bülten talep edilen suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarda söylediği sözlerle ilgili açıklama yaptı.
T.C. İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker açıklaması

İçişleri Bakanlığı, hakkında kırmızı bülten talep edilen suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarda söylediği sözlerle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, Peker'in videolarda "iş insanı olduğunu ve bu işlerden çekildiğini" söylemesine karşın organize suça yönelik faaliyetlerinin tespit edildiği ve nisan ayında yapılan operasyonun da bu kapsamda düzenlendiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada,  "Anılan kişinin, yurt dışından sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği yayınlardaki iftira ve ithamları, güvenlik güçlerimiz ve devletimiz üzerine yeni bir organize suç faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, anılan kişi ülkemize getirilip adalete teslim edilinceye kadar sürecin takibi sağlanacaktır" denildi.

Peker'in de aralarında olduğu 60'dan fazla kişi hakkında nisan ayında İstanbul merkezli bir operasyon düzenlendi. Nisan ayındaki operasyon sırasında yurtdışında olduğu tespit edilen Peker hakkında kırmızı bülten talep edildi.

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