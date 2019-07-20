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T.C. ile KKTC arasında protokol imzalandı, içerik ise açıklanmadı

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T.C. ile KKTC arasında protokol imzalandı, içerik ise açıklanmadı
T.C. ile KKTC arasında protokol imzalandı, içerik ise açıklanmadı

T.C. ile KKTC arasında protokol imzalandı, içerik ise bilinmiyor!

20 Temmuz vesilesi ile adada bulunan T.C. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersin Tatar arasında protokol imzalandı.

Protokole ilişkin detayların kısa süre içerisinde kamuoyuyla da paylaşılması bekleniyor.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması imzalandı. 
Başbakanlık’ta bugün 16.15 sıralarında gerçekleştirilen imza töreninde, anlaşmaya, Başbakan Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay imza koydu. 

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