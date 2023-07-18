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T.C.- K.K.T.C. çift yönlü elektrik projesi Ankara'da imzalandı

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T.C.- K.K.T.C. çift yönlü elektrik projesi Ankara'da imzalandı
T.C.- K.K.T.C. çift yönlü elektrik projesi Ankara'da imzalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi. 

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen baş başa ve heyetler arası görüşmelerde 20 Temmuz’da açılması planlanan yeni Ercan Havalimanı’na yönelik son hazırlıklar ve çift yönlü kablo ile Türkiye ile KKTC arasında kurulacak elektrik iletim projesi ele alındı. 

Yapılan görüşmelerin sonunda Türkiye ile KKTC arasında oluşturulacak çift yönlü elektrik projesine yönelik devletler arası mutabakat metnine de imza konuldu. 

Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz arasında gerçekleşen görüşmede aynı zamanda Maraş Sosyal Konut Projeleri, 500 Yataklı yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi, Girne Hastanesi, Güzelyurt Hastanesi, Pamuklu, Lapta Sağlık Merkezi projeleri, Devlet Su İşleri’nin halen yürütmekte olduğu su projeleri ve devam etmekte olan karayolu projeleri da ele alındı. 

Başbakan Ünal Üstel, bugün Ankara temaslarını tamamlayarak akşam saatlerinde yurda dönecek.

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