2+3+3+3 ( Sosyal ve görsel zeka)

Yüksek hayal gücüne sahiptirler. Boşluk ortamlarında bile yol-yön bulabilme becerisine sahiptirler. Resim, heykel gibi alanlarda kendini gösterme eğilimindedirler. Çok güzel resimler yapabilirler. Uzayda bulunan nesnelerin aralarındaki etkileşim ve ilişkiyi anlamlandırabilme becerilerine sahiptirler. Resim yaparak, daha etkili öğrenirler. Neredeyse bütün sanatsal faaliyetlerden keyif alırlar. Motif, desen, şekil çizme konularında oldukça iyidirler. Harita kullanarak çok iyi yön bulabilirler. Yol bulma ya da puzzle gibi oyunlardan zevk alırlar. Bir kez gördükleri insanların yüzlerini kolayca hatırlayabilirler. Ziyaret ettikleri yerleri sadece 1 kez gitmiş olsalar bile- çok kolay anımsayabilirler.