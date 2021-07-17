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T.C.- KKTC olmadı "Kırmızı" ve "Beyaz" takım karşılaşacak, işte detaylar

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19 Temmuz'da oynanacak "Şöhretler Karması" maçında Erdoğan ve Tatar rakip olacak. 9'ar kişi ile Kırmızı ve Beyaz takımın mücadele vereceği maçta, birbirinden ünlü isimler forma giyecek.
T.C.- KKTC olmadı "Kırmızı" ve "Beyaz" takım karşılaşacak, işte detaylar

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali" kapsamında düzenlenecek "Şöhretler Karması" maçı ile ilgili detaylar belli oldu.

Türkiye'den ve KKTC'den siyasiler ve ünlü isimler bu maçta sahada olacak.

Söz konusu maç 19 Temmuz Pazartesi akşamı Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Ada'ya gelecek olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sahada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la rakip olacak.

Birlikte maçın başlama vuruşunu yapacak olan iki mevkidaş, karma takımların başında teknik direktörlük yapacak.,

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı, eski FIFA kokartlı Türk hakem Serdar Tatlı'nın düdük çalacağı maçta, takımlar "Kırmızı" ve "Beyaz" olarak sahaya çıkacak.

Kadrolar 9'ar kişiden oluşacak.

İşte as kadrolar:

Beyaz Takım

1. Serdar Kulbilge (Türk eski millî kaleci) 2. Hakan Ünsal (Türk eski millî futbolcu) 3. Haydar Ali Yıldız (İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı) 4. Hamit Altıntop (Türk eski millî futbolcu) 5. Tuncay Şanlı (Türk eski millî futbolcu) 6. Acun Ilıcalı (televizyoncu) 7. Faruk Atalay (Türk eski millî futbolcu) 8. Saffet Akyüz (Türk eski millî futbolcu) 9. Süleyman Soylu (Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu)

Kırmızı Takım

1. Cengiz Uzun 2. Sabri Sarıoğlu (Türk eski millî futbolcu) 3. Emre Aşık  (Türk eski millî futbolcu) 4. Mehmet Muharrem Kasapoğlu  (Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı) 5. Ersan Saner (Başbakan) 6. Mehmet Aurelio (Türk eski millî futbolcu) 7. Eyyüp Kadir İnan (AK Parti Gençlik Kolları Başkanı) 8. Aycan Yanaç (Türkiye Kadın Millî futbolcusu / Survivor yarışmacısı) 9. Chris Forsberg (Formula Drift Dünya Şampiyonu yarış otomobili sürücüsü) Diğer yandan yedek kadrolarda ise hem Türkiye hem KKTC'den çok sayıda bakan ve milletvekilin de yer alacağı öğrenildi.

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