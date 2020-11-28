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T.C Kültür ve Turizm Bakanı, kendi bakanlığının kiracısı oluyor!

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T.C Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un sahibi olduğu Ersoy Otelcilik, Bodrum Hilton Türkbükü’nün yeni sahibi oldu. Böylece, Turizm Bakanlığı’na ait olan arazideki oteli satın alan Bakan Ersoy, kendi bakanlığının da kiracısı oldu.   
T.C Kültür ve Turizm Bakanı, kendi bakanlığının kiracısı oluyor!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un sahibi olduğu Ersoy Otelcilik, Bodrum Hilton Türkbükü’nün yeni sahibi oldu. Böylece, Turizm Bakanlığı’na ait olan arazideki oteli satın alan Bakan Ersoy, kendi bakanlığının da kiracısı oldu.   

Azeri iş adamı İskender Khalilov'un 2011 yılında hizmete açtığı Bodrum Hilton Türkbükü Otel el değiştirdi. Kültür ve Turizm Bakanı'nın sahibi olduğu Ersoy Otelcilik, Bodrum Hilton Türkbükü’nün yeni sahibi oldu. 

Merkezi Antalya'da olan Ersoy Otelcilik bu satın almayla birlikte otel sayısını üçe çıkardı. Halen Voyage Otel Belek ve Max Royal Kemer otelleriyle hizmet veren şirket, Hilton'la Bodrum'u da faaliyet alanına eklemiş oldu.

Öte yandan; Bodrum Hilton'un üzerinde bulunduğu arazinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olmasıyla, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, kendi bakanlığının kiracısı olmuş oldu.

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