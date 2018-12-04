T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Harun Fatsa Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ni ziyaret etti

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi görevlileri tarafından karşılanan Harun Fatsa'ya müze ve eserler hakkında bilgiler verildi.

Harun Fatsa; "Birçok Farklı Sanatçının Eserlerinin Sergilendiği Müzeye Hayran Kaldım…"

Harun Fatsa ziyaret sırasında, müzeye hayran kaldığını ifade ederek böyleisne güzel bir müzeyi yarattığı için Yakın Doğu Üniversitesini tebrik etti.

Fatsa şunları söyledi; “Böylesi bir müzenin varlığını öğrendikten sonra yerinde ziyaret etmek istedim. Müzeye hayran kaldım. Gerçekten güzel bir eser olmuş, birçok farklı sanatçının eserlerini görme fırsatı buldum. Türki Cumhuriyetleri sanatçılarının eserlerini bir arada görme şansımız oldu. Emeği geçenlere teşekkür etmek lazım. Yakın Doğu Üniversitesini böylesi birbirinden eşsiz sanat eserlerini bizlerle buluşturduğu için de kutluyorum.”