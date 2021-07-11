T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği KEİ açıkladı, 15 Milyon TL destek

Türkiye, KKTC’de salgından zarar gören 96 küçük otel, Res-Bir üyesi 321 restoran, 153 acente ve 42 rehbere toplam 15 milyon TL geri ödemesiz hibe salgın destek ödemesi yapıyor.

Türkiye, KKTC’de salgından zarar gören 96 küçük otel, Res-Bir üyesi 321 restoran, 153 acente ve 42 rehbere toplam 15 milyon TL geri ödemesiz hibe salgın destek ödemesi yapıyor.

Türkiye, kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında ve ekonomik sıkıntıların aşılması yönünde KKTC’deki çeşitli sektör, esnaf ve zanaatkarlara maddi desteğini sürdürüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uyarınca, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın koordinesinde, Turizm Salgın Destek Ödemesi kapsamında geri ödemesiz, toplamda 15 milyon TL hibe salgın destek ödemesi yapılıyor.

Destekten Faydalanabilecek Şahıs ve Kurumlar:

- 2021 yılında başka yerden hibe kullanmamış olan Turizm ve Çevre Bakanlığı İşletme Belgesi Sahibi

- 96 Küçük Otel

- Res-Bir Üyesi 321 Restoran

- Turizm ve Çevre Bakanlığı İşletme Belgesi Sahibi 153 Acente

- 42 Rehber

Hibe destek ödemeleri kapsamında ilk kez, turizm rehberlerine ödeme yapılıyor.

Ödemeler 12 Temmuz tarihinden itibaren, ilgili şahıs ve işletmelerin hesabına yatırılmaya başlanacak.

*Türkiye, geçen yıl da Turizm Salgın Destek Programı kapsamında KKTC turizm sektöründe şahıs ve işletmelere 20 milyon TL hibe destek ödemesi yapmıştı