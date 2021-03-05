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T.C. Lefkoşa Elçiliği'nin uygun göreceği medyaya 3 Milyon TL katkı!

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T.C. Lefkoşa Elçiliği'nin uygun göreceği medyaya 3 Milyon TL katkı!
T.C. Lefkoşa Elçiliği'nin uygun göreceği medyaya 3 Milyon TL katkı!

T.C. Lefkoşa Elçiliği'nin uygun göreceği medyaya 3 Milyon TL katkı yapılacak.

T.C. ile KKTC  arasında Ankara'da imzalanan "İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması" detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Anlaşmaya göre T.C. Lefkoşa Büyükelçiliğinin uygun göreceği Medya Kuruluşlarına 3 Milyon  TL katkı yapılacak.

 

MÜRACAAT ELÇİLİĞE

Ankara'da imzalanan "İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması"na göre katkı almak isteyen KKTC'deki Medya Kuruluşları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliğine başvuru yapacak.

 

ELÇİLİK UYGUN GÖRÜRSE

Anlaşmaya göre başvurular arasından TC Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü'nce uygun görülen medya kuruluşlarının" yararlanacağı da anlaşma maddeleri arasında yer alıyor.

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