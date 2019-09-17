T.C. Mahkemelerinden gelen içerik kaldırma talepleri üzerine...

"İyi ki süreç ilerlemedi yoksa, 4 saat içerisinde URL engelleme dahil özellikle dijital medyayı susturmaya yönelik bilgisayarlara el koymaya varan maddeler içeriyor."

3 gün önce gelmiş bu mail...

Net Kent Üniversitesi ile ilgili olduğu iddia ediliyor...

Haftada 1,2 defa başka haberlerle ilgili de geliyor...

Ne de olsa detaykibris.com’un ayda 2 milyonun üzerinde sayfa görüntülenmesi var...

Site de 500 bin civarında içerik var...

Tabi ki dikkate almadık...

Bu mailin üzerine de fazladan anlamlar yüklemedik, e ne de olsa ana kıta da her gün mütemadiyen mahkemeler bu ve benzeri kararları veriyorlar.

Neden mi dikkate almadık?

Anlatalım...

Bir kere Kıbrıs başka bir ülke, başka yerde alınan mahkeme karalarının Kıbrıs’taki mahkemelere gelip tanıtılması gerekiyor.

T.C. Mahkemeleri böyle yasak, url kaldırma, url engelleme gibi kararları üretebiliyor. Ne de olsa dillere destan efsane bir “Bilişim yasası” var.

(Biz de de copy-paste bir tasarı mecliste bekliyor aman ha diye uyarıyoruz!)

T.C. mahkemelerinde Detaykibris.com ile ilgili daha önce defalarca bu tip kararlar da üretildi.

Peki neden bu mahkeme kararını aldığını iddia eden taraf bize yani detaykibris.com'a bunu mail atıyor?

Çünkü kararı uygulatmak için kolluk kuvvetlerine başvuruyor o da hosting şirketine eğer hosting hizmetiniz T.C. sınırları içerisindeyse tabi...

Hosting firması detaykibris.com’un Kıbrıs’tan yayın yapan bir şirket olduğunu beyan ediyor ve süreç duruyor.

Benzer tasarı KKTC Meclis’inde

Biz de ise bir ara sosyal medyada olan küfür hakaret meseleleri ile ilgili bilişim yasası filan çıksın diye bir yaygara koptu.

Evlere şenlik bir copy-paste tasarı hazırlandı.

İyi ki süreç ilerlemedi yoksa, 4 saat içerisinde URL engelleme dahil özellikle dijital medyayı susturmaya yönelik bilgisayarlara el koymaya varan maddeler içeriyor.

Hatta ceza yasasına bağlanan maddeler de var.. Bunu daha sonra yine yazarız.

Sonuç olarak internete dokunma...

Son Söz:

Yaralı bir demokrasicilik oyununun oynandığı bu ada yarısında birazcık olsun insanların nefes alabildiği bu özgürlük ortamını gözümüz gibi korumalıyız.