T.C. MEB açıkladı... 'İmam hatipler devamsızlık ve yılsonu başarısızlığında bir numara'

T.C. MEB, imam hatiplerin bu yıl da devamsızlık ve yılsonu başarısızlığında diğer okul türlerine göre başı çektiğini açıkladı.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı faaliyet raporuna göre imam hatipler bu yıl da devamsızlık ve yılsonu başarısızlığında diğer okul türlerine göre başı çekti.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin aktardığına göre, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘2018 Yılı İdari Faaliyet Raporu’ yayımlandı. Bakanlığın geçmiş 5 yıllık planı, yıllık hedefleri ve '2023 vizyonu' kapsamında faaliyetlerin gerçekleşme oranları raporda yer aldı. Birçok alanda kendisini ‘başarılı’ bulan bakanlığın, yıllardır imam hatiplerde hedeflerini tutturamaması dikkati çekti.

Bakanlık raporuna göre, imam hatipler devamsızlık, sosyal etkinliklere katılma ve kitap okuma hedeflerini tutturamadı. İmam hatipler bir tek yılsonu başarı puanı ortalamasında bakanlığın hedefini tuttursa da o alanda da en düşük hedefe sahip ve ‘başarısız okul türü’ olarak dikkat çekti. Genel ortaöğretimde öğrencilerin yılsonu başarı ortalaması 76 olarak tespit edilirken, ortalaması 66.7 olan meslek liselerinin de gerisinde kalan imam hatiplerin yılsonu ortalaması 65.9’da kaldı.

Bakanlığın bu göstergenin altına ise “İmam hatip ortaokullarında dönem göstergelerinin gerçekleşmesi açısından değerlendirildiğinde başarılıdır. 2019 yılında imam hatip ortaokullarının yılsonu başarı puanı ortalamasının yükseleceği tahmin edilmektedir. 2019’da Anadolu imam hatip liselerinde yerleştirme ve destekleme kursları kanalıyla yılsonu başarı puanı ortlamasının yükseleceği tahmin edilmektedir” notu yer aldı.