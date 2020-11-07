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T.C. Merkez Bankası Başkanı görevinden alındı

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Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı
T.C. Merkez Bankası Başkanı görevinden alındı

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alındığı, başkanlığa eski Maliye bakanı, Cumhurbaskanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın atandığı bildirildi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Göreve eski Maliye Bakanı ve Cumhurbaskanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın atanması yönündeki karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Naci Ağbal'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine ise İbrahim Şenel atandı.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine de Nihat Zeybekci atandı.

Naci Ağbal kimdir?

Naci Ağbal 1968'de Bayburt'ta doğdu. İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Ağbal, İngiltere Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Maliye Bakanlığında müfettiş, teftiş kurulu başkan yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı ve bakan danışmanlığı görevlerinde bulunan Ağbal, 2006-2009 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2009-2015 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.

Naci Ağbal, 2004-2006 yıllarında TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006'da PETKİM AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2015 yıllarında Türk Hava Yolları (THY) AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.2008-2015 yıllarında Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği ile Uluslararası Ahmed Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği yaptı.

7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti Bayburt Milletvekili olarak TBMM'ye giren Ağbal, 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçiminde de yine Bayburt'tan milletvekili seçildi. Ağbal, AK Parti MKYK üyeliği ile MYK üyesi olarak Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 64. Hükümette Maliye Bakanı olarak görev aldı. 65. Hükümette tekrar Maliye Bakanı olarak atandı. İyi düzeyde İngilizce bilen Ağbal, evli ve 2 çocuk babası.

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