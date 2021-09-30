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T.C. Merkez Bankası: Enflasyonu artıran nedenler geçici

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TCMB'nin politika faizinin yüzde 18'e düşürüldüğü toplantının detaylarını açıkladığı PPK metninde, enflasyonu artıran unsurların arızi yani gelip geçici olduğuna vurgu yapıldı.
T.C. Merkez Bankası: Enflasyonu artıran nedenler geçici

TCMB'nin politika faizinin yüzde 18'e düşürüldüğü toplantının detaylarını açıkladığı PPK metninde, enflasyonu artıran unsurların arızi yani gelip geçici olduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca, politika duruşunun dezenflasyon sürecini tesis edecek sıkılıkta belirleneceği ifade edildi.

Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta politika faizini yüzde 19’dan 100 baz puan ile yüzde 18’e indirdiği toplantıya ilişkin Para Politikası Kurulu (PPK) metni detaylarını yayımladı.

Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurların etkili olduğuna vurgu yapılan metinde, bu etkilerin arızi, yani gelip geçici olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Ancak enflasyonun kısa dönemde, başta emtia fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlar olmak üzere arz ve talep yönlü çeşitli unsurların etkisiyle oynak bir seyir izlemesinin beklendiğinin belirtildiği metinde, şöyle denildi:

“Bununla birlikte, geçici etkilerin ortadan kalkmasıyla enflasyonun yeniden düşüş eğilimine dönmesini sağlayacak sıkılıktaki parasal duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir.”

‘POLİTİKA DURUŞU BELİRLENME SIKLIĞI’ DİKKAT ÇEKTİ

PPK özetlerde öne çıkan açıklamalar şu şekilde:

• Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmekte.

• Politika duruşu, enflasyon üzerinde etkili olacağı öngörülen geçici unsurlar da dikkate alınarak dezenflasyon sürecini tesis edecek ve sürekliliğini sağlayacak sıkılıkta belirlenecek.

• TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecek.

• Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başladı. 

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