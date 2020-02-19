T.C. Merkez Bankası Faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faizler 50 puan indirildi. Faizler 10,75'e indirildi.
2019 yılında toplam 12 baz puanlık indirimle faizleri yüzde 12'ye çeken Merkez Bankası, 2020 yılının ilk toplantısında da indirime devam etti. MB, 16 Ocak'taki toplantıda bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 75 baz puan düşürerek yüzde 12'den yüzde 11,25'e çekti.
Murat Uysal'ın Merkez Bankası başkanlığına getirildiğinden bu yana toplamda %13.25 oranında faiz indirimine gidilmiş oldu.
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