T.C. Merkez Bankası’nın yüzde 14,1 olan yıl sonu enflasyon tahmini Orta Vadeli Program’da 16,2 oldu

2022-24 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) dün gece Resmi Gazete’de yayımlandı.

Merkez Bankası’nın yüzde 14,1 olan yıl sonu enflasyon tahmini OVP’de yüzde 16,2 olarak yer aldı.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini son olarka Temmuz'da yüzde 12,2'den yüzde 14,1'e çıkarılmıştı.

Enflasyonun önümüzdeki üç yılda da sırasıyla yüzde 9,8, 8 ve 7,6 olacağı tahmin edildi.

Yıl sonu büyüme oranı yüzde 9, sonraki yıllar için de sırasıyla 5 ve 5,5 olarak öngörüldü.

2023’te kişi başına gelirin 10 bin doları aşması, işsizliğin ise yüzde 11,4’e düşmesi tahmin ediliyor.