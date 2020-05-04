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T.C. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan YKS ve LGS açıklaması

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T.C. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan YKS ve LGS açıklaması
T.C. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan YKS ve LGS açıklaması

T.C. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan YKS ve LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim ve sınav takvimi ile ilgili yeni alınan kararlarla ilgili canlı yayında açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "LGS sınavına her öğrencimiz kendi okulunda girecek. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak bir şey. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak" dedi

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Milli Eğitim Balkanı Ziya Selçuk, tarihleri öne çekilen YKS ve LGS'ye ilişkin konuştu.

Selçuk, "Sınav 2 oturumda olacak. Buradaki boşlukta da öğrencilerimiz okul bahçesine çıkacak. Fakat veliler ile öğrenciler birlikte olamayacak" dedi.

Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

"Bu genel normalleşme sürecinde birçok karar alınıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu kararları açıkladı. Bu kararları birçok kurumla istişare yaparak almaktayız. Biz LGS ile ilgili kararlar alıyoruz ve uygulamaya geçiyoruz. YÖK'te YKS ile kararlar alıp uyguluyor. Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak birşey. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak.

Sınav merkezleri dezenfekte edilecek. Öğrencilere maske temin edilecek. Bu zamanda fotoğraflı kimlik kartında zorlanabilir diye fotoğraflı kimlik şartı aramayacağız.

Önümüzdeki günlerde oturma düzeniyle ilgili Bilim Kurulu'nun da çalıştığı bir senaryo var. Bir problem olmayacak, sağlık koşulalrı dikkat edilerek, Bilim Kurulu'na danışarak bir karar alınacak.

Sınav 2 oturumda olacak. Buradaki boşlukta da öğrencilerimiz okul bahçesine çıkacak. Fakat veliler ile öğrenciler birlikte olamayacak. Sosyal mesafe korunarak öğrencilerimizin hava alması sağlanacak, öğrencilerimizin yanında rehber öğretmenler olacak.

Öğrenciler kendi öğretmenleriyle sınava girmeyecek, özel ve resmi bütün okullarımızdaki öğrenciler kendi okullarında başka öğretmenler eşliğinde sınava girecekler. Sınavla ilgili bir tanıtım videosu da yayınlanacak.

Sınavda sorular 1. dönemdeki konulardan sorumlu olacağı bir sınav hazırladık.

LGS ile ilgili öğrencilere her desteği sağlıyoruz.

Okullar şu tarihte açılacak kararını bakanlık olarak alma durumunda değiliz. Bütün bakanlıklardan görüş alınarak bir karar alınacak. Biz 1 Haziran'da kademeli olarak açılmasını istiyoruz am süreç dinamik. Bizim 1 Haziran için birden fazla planımız var. İnşallah herşey yolunda gider 1 Haziran'da okulları açarız. Ya da kısmi bir açılmaya gidebiliriz. Önümüzdeki haftalarda şartlara bakıcaz, ilgili kuruluşlarla bakıcaz ve değerlendireceğiz.

Bir öğrencimiz, çocuğumuz devamsızlıktan kalmadıysa bir üst sınıfa geçecek fakat sorumlu olarak geçecek. "

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