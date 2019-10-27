T.C. Millî Savunma Bakanlığı: Rasulayn'da 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn bölgesinde keşif ve gözetleme yapan 1 personelin PKK/YPG unsurları tarafından açılan taciz ateşiyle şehit olduğunu, 5 personelin ise yaralandığını açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Barış Pınarı Harekâtı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan taciz ateşinde bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralandı, meşru müdafaa kapsamında karşılık verildi."