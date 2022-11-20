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T.C. MSB 'Hesap zamanı' diye duyurdu, TSK Taksim'deki saldırıdan 6 gün sonra Suriye ve Kuzey Irak'taki hedefleri havadan vurdu

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İstiklal Caddesi'nde altı kişinin öldürüldüğü bombalı terör saldırısından 6 gün sonra Suriye ve Irak'ın kuzeyinde çeşitli hedeflere hava harekatı gerçekleştirdi.  
T.C. MSB 'Hesap zamanı' diye duyurdu, TSK Taksim'deki saldırıdan 6 gün sonra Suriye ve Kuzey Irak'taki hedefleri havadan vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İstiklal Caddesi'nde altı kişinin öldürüldüğü bombalı terör saldırısından 6 gün sonra Suriye ve Irak'ın kuzeyinde çeşitli hedeflere hava harekatı gerçekleştirdi.  

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Pençe Kılıç' isimli hava harekatında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde Türkiye'ye yönelik terör saldırılarında üs olarak kullanılan bölgelerin vurulduğunu bildirdi. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kastedenlerden yaptıklarının hesabını bugüne kadar sorduk, sormaya devam edeceğizTerör örgütünün sözde karargâhları da tam isabetle vuruldu, tahrip edildi." açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından da, "Cumhurbaşkanımız  Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya dönüşünde Pençe Kılıç Harekâtı'nın başlatılması talimatını verdi." paylaşımı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından pazar sabah 01.12'de yapılan paylaşımda, "Hesap zamanı. Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" yazıldı ve havalanmakta olan bir F-16 savaş uçağının fotoğrafı paylaşıldı.

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