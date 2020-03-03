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T.C. MSB: İdlib'de açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

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T.C. MSB: İdlib'de açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı
T.C. MSB: İdlib'de açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 askerin de yaralandığını açıkladı.

TBMM'de düzenlenen kapalı oturumun ardından açıklama yapan Akar, "1 şehidimiz olduğunu öğrendik. Birazdan açıklama yapacağız" dedi.

MSB'den yapılan açıklamada 9 askerin de yaralandığı belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:

"Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 Rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir.

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