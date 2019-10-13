T.C. MSB: M-4 karayolu kontrol altına alındı, 35 KM derinliğe ulaşıldı

Türkiye’nin Suriye’deki 3. kapsamlı askeri operasyonu olan ‘Barış Pınarı Harekâtı' 9 Ekim saat 16:00'da başladı. Harekâtta bugüne kadar 4 asker şehit olurken 21 sivil de hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan “Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 490” dedi. Millî Savunma Bakanlığı, 30-35 kilometre derinliğe inildiğini, M-4 karayolunun kontrol altına alındığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, harekâtın kapsamını ve hedefini "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekâtı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" sözleriyle açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da katıldığı bir seçmen buluşmasında Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesi kararını savunurken, "Türkiye [sınırı] boyunca uzanan bu 30 kilometrelik, 22 millik şerit, Kürtler buradan ayrılma niyetinde, bu iyi bir şey. Umarım bunu yaparlar. Uçakları olan bir gücü yenmek çok zor ve onların uçağı yok" dedi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper de bu açıklamaların ardından ABD'nin bölgeden bin asker daha çekmeye hazırlandığını duyurdu.