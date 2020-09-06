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T.C. MSB'den çok net Oruç Reis mesajı: “Kabadayılığa izin verilmeyecek”

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TC Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateyn ve korvetlerin Oruç Reis'i koruma görevini kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.
T.C. MSB'den çok net Oruç Reis mesajı: “Kabadayılığa izin verilmeyecek”

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de çalışmalarını sürdüren Oruç Reis sismik araştırma gemisi ile ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

MSB, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateyn ve korvetlerin Oruç Reis'i koruma görevini kararlılıkla sürdürdüğünü aktardı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren Oruç Reis araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!" ifadelerine yer verildi.

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