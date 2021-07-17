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T.C. Okçular Vakfı sponsorluğunda "Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali başlıyor"

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T.C. Okçular Vakfı sponsorluğunda "Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali başlıyor"
T.C. Okçular Vakfı sponsorluğunda "Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali başlıyor"

Kıbrıs Türklerinin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak ve Ada'ya barışı getirmek amacıyla gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü Lefkoşa’da düzenlenecek Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali ile kutlanacak.

BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLER

Festival, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) ve Okçular Vakfı işbirliğiyle 17-18 Temmuz tarihleri arasında Lefkoşa Atatürk Stadyumu Kompleksi’nde düzenlenecek. Festivalde mini golf, mini basketbol, mini futbol, badminton;

Kıbrıslı genç tasarımcıların el sanatları sergisi, okçuluk deneyimleme, dericilik, çocuk oyunları, folklor gösterileri ve mehter gösterisi gibi birbirinden renkli etkinlikler yer alacak.

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FESTİVALE KATILIM ÜCRETSİZ

Katılımın ücretsiz olduğu, konserlerin, etkinliklerin ve sürpriz konukların Kıbrıs Türkleri ile buluşacağı festivalde coşku Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da düzenlenecek zafer alaylarıyla sokaklara taşacak.

TÜRKİYE’DEN EŞSİZ LEZZETLER

Kuzey Kıbrıs’ı dünyaya; dünyayı Kuzey Kıbrıs’a bağlayan turizme, eğitime, ekonomiye, kültüre, doğaya ve asırları aşan tarihi birikime vurgu yapan “Bir Dünya Kuzey Kıbrıs” sloganı ile gerçekleşecek festival, damak hafızalarında da iz bırakacak. Festivalde Kahramanmaraş’ın dondurması, pekmez sucuğu, Trabzon’un fındık ezmesi, Konya’nın etki ekmeği, şekeri; Gaziantep’in baklavası gibi Türkiye’nin eşsiz lezzetleri de yer alacak.

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