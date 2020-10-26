  • BIST 1.144
  • Altın 494,786
  • Dolar 8,0665
  • Euro 9,5318
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 5 yeni vaka 14 kişi taburcu

T.C Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

»
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin olarak İstanbul'da düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
T.C Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul Valiliğinde yerel yöneticilerle bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul Valiliğinde kentin yerel yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, 39 ilçenin belediye başkanları ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin hazır bulunduğu toplantıda, İstanbul’da artış gösteren vaka sayıları ve alınacak tedbirler ele alındı.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

(İstanbul'da Kovid-19 vakaları) Geçen hafta içinde son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir.

İstanbul'da vaka sayıları Türkiye genelindeki vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır. Bu tablo ülke ortalamasından en az 2 kat endişe vericidir.

Nüfusun büyük kısmını oluşturan, riski sabah akşam göğüsleyen işçi, memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin mümkün mertebe önlenmesini amaçlıyoruz.

Ofise gitmeden yapılması mümkün işlerin uzaktan erişimle evden yapılması kolaylığı sunulmalıdır.

Otobüs, metrobüs ve tramvay seferlerine ek seferler konulması, saat düzenlemesi yapılması gündeme getirilmiştir.

Salgınla savaş tek başına kurumların gücüyle kazanılamaz.

Desteğinize daha önce olmadığı kadar ihtiyacımız var.

Vaka sayılarındaki artıştan daha güçlü bir uyarı düşünemiyoruz.

AYRINTILAR GELİYOR...

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan'ın, "Bu bana abartılı geldi, al bu keyif çayını iç" dediği esnaf konuştu26 Ekim 2020 Pazartesi 14:53
  • Başkentte Terör Örgütü Deaş'a Yönelik Operasyon: 18 Gözaltı26 Ekim 2020 Pazartesi 12:16
  • Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi26 Ekim 2020 Pazartesi 11:57
  • TC Dışişleri Bakanlığından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na Tepki26 Ekim 2020 Pazartesi 11:10
  • Son 15 Günde Sahte İçkiden Zehirlenerek Ölenlerin Sayısı 80'e Ulaştı26 Ekim 2020 Pazartesi 10:37
  • TTB Başkanı Fincancı: Herkese gecikmeksizin ücretsiz influenza aşısı sağlanması devletin görevidir26 Ekim 2020 Pazartesi 10:17
  • Cumhurbaşkanı Tatar, bugün Türkiye’ye gidiyor26 Ekim 2020 Pazartesi 08:52
  • Makarna tüketiminde yüzde 25 artış25 Ekim 2020 Pazar 20:14
  • 'Türkiye, Çin aşısında karar kıldı' iddiası25 Ekim 2020 Pazar 20:02
  • Eski YÖK Başkanı Özcan: Çok yolsuzluk gördüm ama...25 Ekim 2020 Pazar 19:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti