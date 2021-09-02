T.C. Sağlık Bakanı Koca: Aktif vakalarımızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişiler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Koronavirüs ile ilgili son gelişmelere ilişkin basın açıklaması yapıyor.

Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"500 bine yakın aktif vakamızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerden oluşmaktadır.

"Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 90'ı tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yüz yüze eğitime geçilmesi bir tercih olmaktan çıkmış zorunluluk haline gelmiştir. Yüz yüze eğitim için gerekli adımları Sağlık Bakanlığı ile birlikte attık atmaya devam ediyoruz.

"Okullarımızda ihtiyaç duyulan malzemelerle ilgili tüm okullarımıza ihtiyaçlarını gönderdik. Şunu özellikle belirtmek istiyorum, 2021-22 eğitim öğretim yılında 650 milyon TL'yi tüm okullarımıza göndermiş bulunuyoruz. 2020-21 eğitim öğretim yılında tüm okullarımıza 223 milyon TL'lik ödenek gönderilmişti. Bunu yaklaşık 3 katı bir ödeneği okullarımıza eriştirmiş, her türlü hazırlığı yapmış bulunuyoruz. Yaklaşık 58 bin okulumuz için 113 bin temizlik görevlisi personelinin görevlendirmesini yapmış bulunuyoruz. Bu vesileyle Milli Eğitim Bakanlığı maske ve dezenfektan ihtiyacında Covid-19 salgınının başlangıcından itibaren büyük fedakarlıkla üretime giren meslek liselerimize ve halk eğitim merkezindeki öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum."

Ayrıntılar geliyor...