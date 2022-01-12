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T.C. Sağlık Bakanı Koca: Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacak

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuz tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır." dedi.
T.C. Sağlık Bakanı Koca: Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuz tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı’na ilişkin yaptığı açıklamada, "TURKOVAC aşımızı güvenli şekilde kullanabileceğimizi yüksek sesle söylemek konusunda kimsenin tereddüdü olmamalı." ifadesini kullandı.

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