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T.C. Sağlık Bakanı Koca: Yerli aşıyla ilgili son aşamaya geldik

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki aşı çalışmaları ile ilgili olarak Twitter'dan açıklama yaptı.
T.C. Sağlık Bakanı Koca: Yerli aşıyla ilgili son aşamaya geldik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki aşı çalışmaları ile ilgili olarak Twitter'dan açıklama yaptı.

Koca "Faz çalışmaları devam eden 3 aşı adayımızdan biri, insan deneylerinin son fazı olan faz 3 aşamasına gelmiştir. Kendi geliştirdiğimiz aşının kullanımının yaklaştığı müjdesini vermek isterim" diye konuştu.

Koca ayrıca bugünden itibaren "tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli" kişilerin aşılanmasının da başladığını duyurdu.

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