T.C. Sağlık Bakanı Koca: Yerli aşıyla ilgili son aşamaya geldik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki aşı çalışmaları ile ilgili olarak Twitter'dan açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki aşı çalışmaları ile ilgili olarak Twitter'dan açıklama yaptı.

Koca "Faz çalışmaları devam eden 3 aşı adayımızdan biri, insan deneylerinin son fazı olan faz 3 aşamasına gelmiştir. Kendi geliştirdiğimiz aşının kullanımının yaklaştığı müjdesini vermek isterim" diye konuştu.

Koca ayrıca bugünden itibaren "tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli" kişilerin aşılanmasının da başladığını duyurdu.