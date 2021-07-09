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T.C. Sağlık Bakanlığı Sinovac aşısının B18880035A serisinin kullanımını durdurdu

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Sinovac'ın 29 Haziran’dan bu yana uygulanan B18880035A serisi aşılarının kullanımı dün Sağlık Bakanlığı’nın talimatıyla durduruldu.
T.C. Sağlık Bakanlığı Sinovac aşısının B18880035A serisinin kullanımını durdurdu

Koronavirüse karşı Türkiye'de yaygın olarak kullanılan ve son olarak geçtiğimiz ay Türkiye'ye 10 milyon doz gönderilen Sinovac aşısının kullanımının 8 Temmuz'da durdurulduğu ortaya çıktı. 

Konuyla ilgili Cumhuriyet.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, "29 Haziran'dan bu yana uygulanan B18880035A serisi Sinovac aşılarının kullanımı dün Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla durduruldu" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı aşının durdurulma gerekçesini açıklamazken, TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) kontrollerini tekrar yapmak için durdurulduğu iddia edildi.

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