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T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan ‘corona’ya karşı evde yapılması gerekenlere dair paylaşım

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T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan ‘corona’ya karşı evde yapılması gerekenlere dair paylaşım
T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan ‘corona’ya karşı evde yapılması gerekenlere dair paylaşım

Sağlık Bakanlığı yeni tip corona virüsünden kaynaklanan covid-19 hastalığına karşı ’14 gün kuralını’ uygularken evde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından “Yeni koronavirüs evde izleme (karantina) kuralları” başlıklı paylaşım yapıldı.

Paylaşımda şu uyarı yapıldı: “Son 14 gün içerisinde yeni koronavirüs hastalığı görülen ülkelerden birinden geldiyseniz, ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile 14 gün süresince evden çıkmamalısınız.”

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