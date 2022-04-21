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T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder markalı ürünlerle ilgili toplatma kararı aldı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) bildirdiği Kinder markalı ürünlerle ilgili toplatma kararı aldı.
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder markalı ürünlerle ilgili toplatma kararı aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) bildirdiği Kinder markalı ürünlerle ilgili toplatma kararı aldı.

Kinder markalı ürünlerde görülen salmonella bakterisi vakalarının birçok ülkede artması nedeniyle Türkiye'de alınan tedbirler de artırılmıştı. Bu nedenden ötürü Tarım ve Orman Bakanlığı'nın salmonella analizi sıklığını yüzde 100'e çıkarmıştı. Bakanlık, Avrupa Birliği'nin bildirdiği Kinder markalı ürünlerle ilgili toplatma kararı aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın toplatılacak ürünlerin son tüketim tarihlerinin 08.07.2022 ve 15.07.2022 olduğunu açıklandı.

Ne olmuştu?

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, salmonella bakterisine rastlanması nedeniyle Avrupa'da bazı ülkelerde Kinder marka ürünlerin toplatılmasının ardından, Türkiye'de ikinci bir talimata kadar bu ürünlerin ithalatında yüzde 100 salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirmişti.

Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV), Kinder çikolata ürünlerinde salmonella bakterisi bulunan Ferrero şirketine ait fabrikayı önceki hafta geçici olarak kapatmıştı.

Hollanda ve Belçika, Arlon kentindeki Ferrero çikolata fabrikasında üretilen tüm ürünlerin toplatılmasına karar verdi.

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