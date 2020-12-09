T.C Ticaret Bakanlığı kararı: Gökkuşağı temalı ürünler +18 uyarısı konmadan satılamaz

Reklam Kurulu'nun 10 Kasım 2020 tarihli 303 Sayılı Reklam Kurulu Toplantısı Basın Bültenine göre, e-ticaret siteleri Trendyol, Gitti Gidiyor ve Çiçek Sepeti'nde satılan LGBT ve gökkuşağı temalı ürünler şikayet edildi.

Kurul kararında, şikayete konu olan telefon kılıfı, kupa, tişört ve plaj havlusu gibi ürünlerdeki LGBT ifadesinin ve gökkuşağı renklerinin 'çocukların zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini olumsuz yönde etkilediği ve kültürel - ahlaki sosyal davranışları bozmaya, değiştirmeye yönelik olduğu' belirtildi.

Karada ayrıca, bu ürünlerin '+18' ibaresi kullanılmadan satılmasının Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 24. maddesinin birinci fıkrasının a ve f bentleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61. maddesine aykırı olduğu görüşü dile getirildi.

Kurul, söz konusu ürünlerin reklamlarına durdurma cezası verilmesine karar verdi.