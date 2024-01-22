T izinleri… Arıklı Meclis’te haykırdı: Bir tane akrabam varsa siyaseti bırakacağım

-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Şu anda piyasada 20 bin 351 civarında taşıma izni olduğunu belirten Arıklı, bunların bir çoğunun kamyon, minübüs olduğunu bunun yanında taksi izinleri olduğunu anlattı.

Bu izinlerin Tüzük Kurulu tarafından verildiğini anlatan Arıklı, ‘sanki ilk kez T izni verilmiş gibi kıyamet kopartılıyor’ dedi.

Hükümete geldikleri günden beridir tek bir tane bile taşıma izni vermediklerini belirten Arıklı, 3 bin 500 başvuru bulunduğunu kaydetti. Bu süreçte bazı T izinlerinin de iptal edildiğini anlatan Arıklı, bu iptaller karşılığında 10 rent a car izni, 1 kişiye de T izni verdiklerini söyledi.

Bir önceki hükümetler döneminde bir çok taşıma izni verildiğini kaydeden Arıklı, ‘bu listede benim akrabalarımdan tek bir tane varsa ben siyaseti bırakacağım dedim. Hala söylüyorum. Yedi göbeğimi araştırın bir tane bile varsa siyaseti bırakacağım. Peki siz benden özür dileyecek misiniz?” diye konuştu.

“200 Kişinin içinde 5-10 YDP’li var bu suç mu?”

“200 Kişinin içerisinde 5-10 tane de YDP’li var, bu suç mu?” diye soran Arıklı, şöyle devam etti:

“Böyle bir mantık var mı? Bu 200 kişinin içinde 5-10 YDP’li var diye partizanlık yapılıyor. E her partiden var. CTP, UBP. Geçmişte emekli albaya T izni verilmiş, neye göre verildi? Toplum siyaset kurumuna saygısını yitiriyor, siz de buna destek olmayın. Bana ilk taşı günah işlememiş birisi atsın. Biz son derece rahatız.

KAYNAK: GUNDEM KIBRIS