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Taahhütname kimin umrunda! Uçaktan indi berbere koştu! Berber almayınca tartışma çıktı

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Ercan Havalimanı'ndan bugün ülkeye giriş yapan bir kişinin, PCR test sonucu çıkmadan imzaladığı taahhütnameye  uymayarak Lefkoşa’da bir berber salonuna gittiği ortaya çıktı.
Taahhütname kimin umrunda! Uçaktan indi berbere koştu! Berber almayınca tartışma çıktı

Ercan Havalimanı'ndan bugün ülkeye giriş yapan bir kişinin, PCR test sonucu çıkmadan imzaladığı taahhütnameye  uymayarak Lefkoşa’da bir berber salonuna gittiği ortaya çıktı.

Dereboyu'nda faaliyet gösteren Palmiye Erkek Kuaförü’ne giden yolcu, iş yeri sahibinin sorumlu davranışıyla hizmet verilmeyerek dışarıya çıkarıldı.

Daha ilk uçuştan, taahhüde uymayan bir yolcunun ortaya çıkması da endişeleri artırdı.

Konu bakanlık bilgisinde

Ercan Havalimanı'ndan bugün ülkeye giriş yapan ve PCR test sonucu çıkmadan imzaladığı taahhütnameye  uymayarak soluğu Lefkoşa’da bir berber salonunda alan yolcu için bakanlık devrede...Sağlık Bakanlığı’ndan konunun Bakanlık bilgisine getirildiği ve ilgilendikleri öğrenildi.

 

 

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