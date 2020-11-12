Tabanca KKTC Cumhuriyet kupası müsabakası düzenlenecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Atıcılık Federasyonu 13-14 Kasım 2020 tarihlerinde Tabanca KKTC. Cumhuriyet Kupası müsabakasını düzenleyecektir. Müsabaka Gönyeli baraj bölgesinde yer alan Atatürk Atıcılık Kompleksi, açık tabanca atış alanında gerçekleştirilecektir. Federasyon’a üye Kulüp/Birlik/Dernek lisanslı atıcı sporcuları, Ferdi lisanslı atıcı sporcular, K.T.B. Kuvvetleri Komutanlığı mensupları, KKTC. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensupları, KKTC. Polis Genel Müdürlüğü mensupları ve tabanca taşıma izni olan kişiler katılabilir. Lisanslı atıcı sporcular Federasyona ait tabancaları kullanabilir. Bireysel katılımlar müsabaka günü saat 14:00’e kadar kayıt yapabilecek. Müsabaka atışları 25 metre mesafeden 1.gün yavaş atış ve 2.gün çabuk atış disiplinlerinde 10’lu kağıt daire hedeflerine yapılarak, toplam 100 puan üzerinden atıcı sporcuların yaş kategorilerine göre tasnif yapılacak ve KKTC. Rekor kaydı tutulacaktır. Müsabakada tabanca kalibrelerine göre sınıflandırma yapılacaktır. Tabanca sınıflandırması aşağıdaki gibi olacaktır: 1.Sınıf, Olimpik Tabanca (.22 kalibre) 2.Sınıf. Olimpik Tabanca (.32 kalibre) 3.Sınıf, Standart Tabanca (9 mm) 4.Sınıf, Ulusal Tabanca (1.-2.-3. sınıfların dışında kalan kalibreler) 5.Sınıf, Tekerlekli Tabanca (tüm kalibreler)

Saygılarımla,

Mehmet PARALİK Federasyon Başkanı