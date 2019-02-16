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SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Tabanca patladı, 2 polis yaralı!

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Dortyol Karakolu'nda tutukluk yapan tabanca kazayen patladi 2 polis yaralandi.
Tabanca patladı, 2 polis yaralı!

Dörtyol Karakolu'nda tutukluk yapan tabanca kazayen patladı 2 polis yaralandı.

 

 

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