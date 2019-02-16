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Tabanca patladı, 2 polis yaralı!
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KIBRIS
16.02.2019 11:13
Dortyol Karakolu'nda tutukluk yapan tabanca kazayen patladi 2 polis yaralandi.
Dörtyol Karakolu'nda tutukluk yapan tabanca kazayen patladı 2 polis yaralandı.
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