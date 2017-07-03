Tabelalar yerleştiriliyor: Çevreyi kirletmenin cezası 4000 TL

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, çevre konularına dikkat çekmek amacıyla bölgelere bilgilendirici tabelalar yerleştirmeye başladı.

Daha güzel ve daha yaşanabilir bir çevre hedefiyle farkındalık yaratmak için yapılacak bu uygulama başkent Lefkoşa’da başlayarak, tüm ilçelere yayılacak.

Bu çerçevede tüm çemberlere bilgilendirici tabelaların takılmasınabaşlandı.

Çevre Koruma Dairesi’nden yapılan açıklamada çevreye çöp atmanın veya atık bırakmanın yasağının 1 m ³’de az ise - Aylık asgari ücretin ¼’ü kadar (505 TL), 1 -10 m ³’e kadar aylık asgari ücret kadar (2,020TL) ve 10 m ³’den fazla ise aylık asgari ücretin 2 katı kadar (4,040TL) olduğu hatırlatıldı.